Чита, , 06:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 9 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 565 человек, причём 47 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Вместе с тем 40 053 пациента (+62 за последние сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 804 человека (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 50 (-5 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 22 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 скончались ещё два человека