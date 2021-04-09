Сеул, , 06:50 — REGNUM Власти Ирана отпустили задержанный в январе южнокорейский танкер Hankuk Chemi вместе с экипажем, сообщает агентство Рёнхап.

МИД Южной Корее уже подтвердил эту информацию. В настоящее время танкер уже вышел из иранского порта и направился на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января Иран арестовал танкер Hankuk Chemi, принадлежащий Южной Корее. Иранские власти назвали условие освобождения судна — Сеулу необходимо разморозить активы Ирана в южнокорейских банках. При этом в качестве причины задержания танкера называлось загрязнение окружающей среды.

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