Элиста, , 06:46 — REGNUM В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении банды ветеринаров-взяточников — работников Яшкульской районной станции по борьбе с болезнями животных и республиканского управления ветеринарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, организатором группы стал начальник Яшкульской ветеринарии. В состав вошли заместитель начальника и ветврач Яшкульской районной станции по борьбе с болезнями животных, а также главный специалист управления ветеринарии Республики Калмыкия. С июня 2018 года до апреля 2020 года фигуранты уголовного дела получали взятки от жителей Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской и Астраханской областей в обмен на ветеринарные свидетельства. Документы выдавались без проведения соответствующих мероприятий. Также подделывались справки о принадлежности и территориальном происхождении сельскохозяйственных животных.

За весь период группа калмыцких ветеринаров получила в общей сумме не менее 17 млн 861 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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