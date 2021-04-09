Екатеринбург, , 06:45 — REGNUM В Екатеринбурге 8 апреля эвакуировали людей из зданий нескольких судов, школ и больниц. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, причиной стало сообщение о якобы минировании. Силовики обследовали здания и ничего подозрительного не нашли. Сейчас идут поиски лжеминёра. А учреждения вернулись в штатный режим работы.

Отметим, за последние дни на Урале это уже не первое ложное сообщение о якобы имеющемся взрывном устройстве. 7 апреля неизвестные «заминировали» аэропорт Челябинска.

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