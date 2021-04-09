Иркутск, , 06:43 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2191 человека, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 9 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 63 226 человек (+160 за последние сутки). Госпитализированы 1378 пациентов (+30 за последние сутки).

Выздоровели 61 299 пациентов (+177 за последние сутки). Как сообщало ИА REGNUM, ещё 266 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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