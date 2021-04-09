Москва, , 06:40 — REGNUM Возможное вступление Украины в НАТО, о котором ранее заявил украинский президент Владимир Зеленский, станет грубой и неисправимой ошибкой. Об этом 8 апреля написал на своей странице Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, такой шаг навсегда лишит Украину шансов вернуть Донбасс.

«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путём» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате», — полагает он.

Пушков также отметил, что украинские власти могут не надеяться на Североатлантический альянс.

«В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернёт им Донбасс», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что война в Донбассе закончится, если Украина вступит в Североатлантический альянс.

7 апреля политолог Анатоль Ливен написал в своей статье для Responsible Statecraft о том, что если НАТО включит Украину в свои ряды, то это будет означать необходимость подготовки к войне с Россией.

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