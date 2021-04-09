Благовещенск, , 06:40 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов на совете глав дальневосточных регионов при полномочном представители президента РФ Юрии Трутневе, который состоялся 8 апреля на Камчатке, попросил сделать авиарейс «Благовещенск-Хабаровск» субсидируемым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Орлов попросил согласовывать с регионами решения, которые принимаются в рамках реализации постановления правительства РФ о предоставлении субсидий на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети. Губернатор Приамурья отметил, что необходимо субсидировать билеты на авиарейс «Благовещенск-Хабаровск», который осуществляется один раз в неделю, а в летние месяцы — два раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 2021 по 2025 год созданная на базе «Авроры» единая дальневосточная авиакомпания получит в лизинг 45 новых отечественных самолётов.