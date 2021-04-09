Улан-Удэ, , 07:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 465. Об этом утром 9 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 379 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 803 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 443 больных. На амбулаторном лечении находятся 317 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 34 902 (+71) человека.

В реанимации остаются 55 пациентов в тяжёлом состоянии (32 — старше 65 лет). В том числе 22 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (14 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 65,8% — из 673 перепрофилированных коек занято 443.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, что на два случая превышает показатели от 7 апреля.

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