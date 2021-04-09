Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM Экономика Екатеринбурга может достигнуть докризисного уровня уже к III кварталу. А затем она станет устойчиво расти, заявил журналистам мэр города Алексей Орлов.

«Мы рассчитываем, что уже к III кварталу 2021 года экономика города достигнет докризисного уровня, а к концу года выйдет на траекторию устойчивого роста», — сказал глава города.

Он отметил, что, несмотря на непростые условия, в 2020 году экономические показатели столицы Урала остались стабильными. Объём ввода жилья составил 1 млн 285 тыс. кв. метров или 95,6% к 2019 году. Оборот крупных и средних предприятий вырос на 13,7% и достиг 2 трлн 286 млрд рублей, а оборот розничной торговли за год по полному кругу составил 850 млрд рублей.