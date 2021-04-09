Подгорица, , 08:02 — REGNUM Это крайне аморально со стороны премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича, намекающего на то, «что я организую протесты, которые ему не нравятся», заявил в интервью черногорскому телеканалу RCTG 8 апреля президент Черногории Мило Джуканович.

«Это хорошо известно, и именно в моменты эйфорического настроения после победы на выборах, я вкладываю и прикладываю все усилия, чтобы исполнительная власть была сформирована и как можно лучше начала функционировать», — отметил Джуканович.

По его словам, напрасны попытки Кривокапича прикрыть все свое невежество, непосвященность и непостоянство скучными для всех обвинениями президента Черногории.

Напомним, раннее председатель правительства Черногории Здравко Кривокапич 8 апреля в социальной сети призвал президента этой страны Мило Джукановича не дестабилизировать ситуацию в стране и попросил людей, вышедших на улицы, вернуться домой.