Аксайский район, Ростовская область, , 06:33 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет предприниматель, с 2019 года занимающийся незаконной добычей песка и глины в Аксайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, 64-летний предприниматель в 2019 году без лицензии организовал незаконную добычу песка на землях сельскохозяйственного назначения в Истоминском сельском поселении. В результате плодородный слой почвы был нарушен на площади 1,2 гектара. Наряду с этим бизнесмен занимался незаконной добычей глины. Ущерб государству оценивается более чем в 10,5 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.