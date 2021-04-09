Барнаул, , 06:32 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2791 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 671 человек, +29 за последние сутки) и ОРВИ (27 514 человек, +50 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 217 (-7 за последние сутки), из них 88 (-7 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2335 детей (+2 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (47 956 человек, +83 за последние сутки) новый вирус победили 43 008 человек (+56 за последние сутки).

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