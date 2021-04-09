Абакан, , 06:31 — REGNUM За последние сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 16 человек, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в правительстве республики.

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Всего в регионе подтверждено уже 21 968 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 21 258 человек — 96,8% от числа заразившихся. За сутки от COVID-19 излечились 13 жителей Хакасии.

Амбулаторно лечатся 107 человек, в стационарах — 88. В тяжёлом состоянии находятся 26 ковид-пациентов, семеро — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Хакасии выявили 14 носителей коронавируса, выздоровели восемь человек.

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