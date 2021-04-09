Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Президент США Джо Байден предложит на $7 млрд сократить военный бюджет США по сравнению с суммой, которую в проект закладывала предыдущая администрация. Об этом со ссылкой на источники 8 апреля сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в предложениях по государственным расходам, которые Байден представит 9 апреля, на оборону будет выделено $715 млрд. Администрация Дональда Трампа на нужды Пентагона планировала направить $722 млрд.

Отмечается, что таким образом реализуются пожелания Демократической партии о сокращении в США военных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал мнение главы Белого дома Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине «Прагматичным подходом» к России.

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