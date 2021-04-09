Магадан, , 06:31 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан объяснил, почему бездомные животные проявляют агрессию, пишет MagadanMedia.

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«У нас действует режим повышенной готовности по безнадзорным животным. Это значит, всего один шаг до ЧС. Поголовье огромное, все меры, которые предпринимаются — их недостаточно. Радикально это будет разрешено, когда Госдумой будет принят закон об ответственном отношении с домашними животными, где будет прописан алгоритм, что должен делать владелец с собачкой», — сказал Гришан.

Он добавил, что кусают собаки в основном детей:

«Они хотят поиграть с собачками, они залезают в стаи, начинают их лохматить, играть. Но многие безнадзорные животные уже давно не домашние, а дикие и живут по своим законам. Меня, например, мама всегда учила — не лезь к безнадзорным животным, они могут быть лишайными, они могут укусить».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поручил построить приюты для бездомных животных в каждом муниципалитете за счёт средств окружного бюджета.