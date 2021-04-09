Подгорица, , 07:30 — REGNUM Председатель правительства Черногории Здравко Кривокапич 8 апреля в социальной сети призвал президента этой страны Мило Джукановича не дестабилизировать ситуацию в стране и попросил людей, вышедших на улицы, вернуться домой. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Усиливающиеся волнения не остановят руку правосудия и правового государства! И прокурорские законы, и решение об изменении критериев приобретения гражданства будут приняты в интересах Черногории и ее граждан, и никакие митинги, организованные правящей партией Черногории, это не остановят», — написал Кривокапич в своём в социальной сети.

По его словам, гражданам Черногории нужно помнить и не поддаваться на «провокации тех, кто готов пожертвовать собой, чтобы защитить свой капитал».

Напомним, 8 апреля во многих черногорских городах прошли акции протеста граждан, недовольных принятием решения о получении черногорского гражданства путем приема. Несколько сотен горожан собрались перед правительственными зданиями, заблокированы множество дорог по всей стране.