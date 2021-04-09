Ростов-на-Дону, , 06:24 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону просят проголосовать за изменение схем двух автобусных маршрутов. Проект представил городской департамент транспорта в сервисе «Активный ростовчанин».

Рассмотреть вопрос о продлении муниципального маршрута № 16а и изменении зоны обслуживания маршрута № 71 власти просят на основании поступающих от горожан просьб. В частности, маршрут № 16а предлагается продлить до улицы Ковровой, маршрут № 71 — до улицы Ткачёва.

Схема движения автобусов будет скорректирована в случае одобрения горожанами и введена после завершения строительства автодороги по проспекту Маршала Жукова.