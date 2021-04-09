Москва, , 06:21 — REGNUM Назначенный президентом РФ временно исполняющим обязанности главы Ульяновской области Алексей Русских проходит обучение в числе слушателей четвертого потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС.

«Итого уже 39 выпускников и слушателей программы кадрового резерва, которую зачастую еще называют «школой губернаторов», в настоящее время занимают должности глав регионов России. Такая динамика говорит о том, что участники программы в ходе обучения получают и развивают необходимые для управленцев навыки: умеют формулировать стратегические приоритеты в работе, применять современные инструменты для достижения целей, эффективно работать в команде», — рассказал директор ВШГУ, генеральный директор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«На программе обучаются слушатели с разными политически взглядами, но важно, что все они — опытные управленцы, имеющие сильные компетенции. До назначения Алексей Русских являлся сенатором Совета Федерации, членом КПРФ. Возможность объединять на одной площадке людей разных позиций — одна из особенностей «школы губернаторов». У слушателей есть уникальная возможность профессионально расти в окружении сильных лидеров, готовых отстаивать свою позицию. Умение договариваться и взаимодействовать в команде — одни из ключевых навыков, которые осваивают слушатели», — сказал Алексей Комиссаров.

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