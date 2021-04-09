Сантьяго, , 06:21 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 8195 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Отмечается, что это рекордный показатель по заболеваемости с начала пандемии COVID-19. Всего в республике выявили 1 051 270 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 8 апреля в Чили скончались еще 183 пациента с COVID-19. Таким образом, число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, в республике достигло 23 979.

Глава чилийского минздрава Паула Даза не исключила, что на территории страны ужесточат карантинные ограничения. В настоящее время уже 80% населенных пунктов находятся в режиме карантина. Также Чили закрыла границы с другими государствами.