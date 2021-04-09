Екатеринбург, , 06:16 — REGNUM В торговом центре Екатеринбурга «Мега» от COVID-19 за день привились более 500 человек. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

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Бригада медиков горбольницы № 2 работала там 8 апреля. Посетителям был поставлен первый компонент вакцины «Спутник V». Прививать начали с 10:00 по местному времени, но некоторые заняли очередь ещё в районе 8:00.

Перед вакцинацией каждый посетитель был осмотрен врачом. У желающих привиться измерили сатурацию, уровень артериального давления и температуру тела. Также гражданам выдали памятки о том, каких правил нужно придерживаться после вакцинации.