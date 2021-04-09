Якутск, , 06:28 — REGNUM В Якутске проводится проверка по факту падения с балкона 16-летней девочки с восьмого этажа жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

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Происшествие случилось утром 9 апреля. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Но спасти её не удалось — она скончалась не приходя в сознание.

На месте трагедии работают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми проводится доследственная проверка по факту выпадения из окна с третьего этажа дома ребёнка 2019 года рождения.