Якутск, 9 апреля 2021, 06:28 — REGNUM В Якутске проводится проверка по факту падения с балкона 16-летней девочки с восьмого этажа жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.
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Происшествие случилось утром 9 апреля. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Но спасти её не удалось — она скончалась не приходя в сознание.
На месте трагедии работают специалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми проводится доследственная проверка по факту выпадения из окна с третьего этажа дома ребёнка 2019 года рождения.