Ростов-на-Дону, , 06:15 — REGNUM Коммунальные службы Ростова-на-Дону переведены на весенний режим работы, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Наш город ведет активную работу по выходу из зимы — коммунальные службы приступили к весенним видам работ. Во всех районах подметают и моют проезжие части, барьерные ограждения, остановочные павильоны. Вывозят свалочные очаги», — написал градоначальник в Instagram.

По его словам, более 300 единиц спецтехники приводят ростовские улицы в порядок на ежедневной основе.

ИА REGNUM сообщало, что к 1 мая в Ростове-на-Дону будут ликвидированы ямы. Однако только те, которые «приносят неприятности водителям».

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