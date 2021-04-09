Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Серьезную угрозу для американского общественного здравоохранения представляет расизм, говорится в заявлении главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, опубликованном 8 апреля на сайте ведомства.

По ее мнению, расовая нетерпимость сказывается на состоянии здоровья населения всей страны. Валенски отметила, что американские власти запускают интернет-ресурс, который призван исследовать воздействие расизма на здоровье жителей США.

Кроме того, как отметила глава ведомства, сайт также будет информировать о мерах по борьбе с проявлениями расовой нетерпимости в системе здравоохранения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля руководство одной из чартерных школ в американского штате Юта сделало обязательными для посещения учениками уроков, посвященных «Месяцу негритянской истории».

Читайте ранее в этом сюжете: Уроки «Месяца негритянской истории» в школе Юты стали обязательными