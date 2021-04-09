Екатеринбург, , 06:06 — REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов намерен изучить новые технологии, которые применяются при строительстве Московского метро. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

Встреча с руководством метрополитена Москвы запланирована у него на следующей неделе. Градоначальник отметил, что пока не обещает, что в Екатеринбурге продолжат создавать метро, так как за свои слова надо отвечать. Но подчеркнул, что работа в этом направлении идёт, а планы корректируются, так как в городе очень плотная застройка и периодически появляются новые здания.

Он также объяснил выделение 160 млн рублей. По его словам, они были предусмотрены в 2020 году на предпроектные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Екатеринбурге есть лишь одна линия метрополитена, и та построенная не до конца. Она состоит из девяти станций имеет общую протяжённость 12,5 км.