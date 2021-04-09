Ростов-на-Дону, , 05:57 — REGNUM Ростовского журналиста Игоря Хорошилова, задержанного 8 апреля, отпустили. По словам его адвоката Евгения Берковича, его допрашивают в качестве свидетеля по делу о вымогательстве в отношении бывшего сотрудника полиции.

По словам правозащитника, полиция ищет авторов телеграм-канала «Крысы Ростова», в котором публикуется негативная информация о работе сотрудников донской полиции. Наряду с этим обыски прошли дома у его матери и в квартире бывшей жены журналиста, где он не проживает.

К ситуацию подключилось региональное отделение Союза журналистов России.

ИА REGNUM напоминает, что ранее уполномоченный по правам предпринимателей заключенных под стражу в РФ Александр Хуруджи связал задержание Хорошилова с обысками в офисе концерна «Покровский».

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