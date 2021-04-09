Североморск, Мурманская область, , 06:21 — REGNUM Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Касатонов», 8 апреля прошёл Па-де-Кале — самую узкую часть пролива Ла-Манш. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Отряд движется в направлении Северного моря, где наблюдается улучшение погоды. Ранее из-за шторма по маршруту следования фрегат и суда обеспечения совершили остановку в международных водах залива Сены», — говорится в сообщении.

Новейший фрегат ВМФ России проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» вышел в своей первый дальний поход из главной базы СФ в Североморске 30 декабря 2020 года. За время похода корабль прошёл порядка 19 тысяч морских миль. В Средиземном море, где «Адмирал флота Касатонов» более двух месяцев действовал при поддержке танкера «Вязьма» и спасательного буксира «Николай Чикер», он провёл несколько учений и посетил Алжир, Грецию, Египет, Кипр, Сирию и Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал флота Касатонов», выполнявший задачи дальнего похода в Средиземном море, 5 апреля приступил к проходу пролива Ла-Манш со стороны Бискайского залива.

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