Екатеринбург, , 05:50 — REGNUM Адвокат Сергей Колосовский прокомментировал обыск, который в его офисе провели сотрудники ФСБ. Свою позицию он изложил в социальной сети.

«По существу: у нас все хорошо, проблема сугубо юридическая — отсутствие мозга у следователей. Мы эту проблему решаем в юридическом поле, и, я думаю, решим ее эффективно. Как всегда», — написал юрист.

Он также добавил, что митингов и одиночных пикетов в его поддержку не требуется. Кроме того, Колосовский отметил, что за время обысков получил много звонков из разных городов России, а москвичи и вовсе собирались вылетать в Екатеринбург, и поблагодарил всех за поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, обыск прошёл 8 апреля. При этом представители ФСБ не смогли предъявить решение суда о его проведении.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ пока не комментирует обыски у уральского адвоката