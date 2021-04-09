Владивосток, , 05:49 — REGNUM В марте индекс потребительских цен на товары и услуги в Приморье составил 100,6% к февралю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приморскстате.

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Цены на продукты питания в марте выросли в целом на 0,9%. Лидером по скачку цен оказался картофель — он подорожал на 16%. Также отмечается рост цен на 4−5% на капусту, морковь и зелень.

Продолжается при этом снижение цен на огурцы и помидоры.

Из мясных продуктов наиболее подорожали мясо птицы и печень говяжья — почти на 6%. Выросли в цене на 3% куриные яйца — производители объяснили это сокращением поголовья из-за птичьего гриппа, а также стоимостью кормов.

Из рыбопродуктов увеличение цен произошло на рыбу мороженую, консервы рыбные и кальмар — на 4−6%.

Сахар и подсолнечное масло подорожали на 7% и 2% соответственно.

Отмечается увеличение цен за месяц на консервированное детское питание, плавленые сыры, кетчуп, майонез, крупу гречневую, манную, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2−5%.

Из непродовольственных товаров рост цен в марте отмечен на отдельные виды парфюмерно-косметических товаров, мебели, строительных материалов, теле и радиотоваров. Новые легковые автомобили подорожали на 3−4%. Велосипеды стали дороже на 4−8%. Рост цен на 2% отмечен на табачные изделия, на 8% — на спички.

В марте проезд в поездах дальнего следования подорожал на 3%, в такси — на 4%. Цены на билеты в кино выросли на 3%, плата за пользование потребительским кредитом — на 4%. В сфере бытовых услуг установка пластиковых окон подорожала на 5%. А вот натяжные потолки подешевели на 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за неделю значительнее всего подорожали свежие огурцы (на 10,48% или на 14,46 рубля), морковь (на 3,22% или на 1,51 рубля) и куриные яйца (на 3,12% или на 2,65 рубля).