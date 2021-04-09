Волгоград, , 05:36 — REGNUM Пожар произошел в здании цеха по производству дроби в Волгограде, сообщает пресс-служба МЧС России по Волгоградской области.

«В 1:20 поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: г. Волгоград, Кировский район ул. Самарская 5», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, загорелась кровля на крыше здания. Общая площадь возгорания оценивается в 1800 квадратных метров. Пока информации о возможных пострадавших или жертвах не поступало. Ведется ликвидация возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля пожар произошел на складе пиломатериалов в Оренбурге. Общая площадь возгорания оценивалась в 900 квадратных метров. Пострадавших не было, пожар был ликвидирован.

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