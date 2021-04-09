Магадан, , 05:27 — REGNUM К 1 Мая Магадан может получить почетное звание «Город трудовой доблести» — в конце апреля на заседании Российского организационного комитета «Победа» будет рассмотрена об этом заявка Магаданской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В 2020 году правительство Колымы и областная Дума поддержали инициативу городской Общественной палаты и мэрии Магадана по присвоению почетного звания колымской столице.

«Предоставленные материалы свидетельствуют, что в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов город Магадан и его жители внесли большой вклад в укрепление оборонной мощи страны, в победу СССР в Великой Отечественной войне. Таким образом, Российская академия наук подтверждает наличие оснований для присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Магадану», — вынесли заключение эксперты РАН.

Заключительным этапом подготовки документов для направления в Российский организационный комитет «Победа» стал сбор подписей магаданцев в поддержку присвоения звания. Инициативу поддержали свыше 10 тыс. колымчан.

Губернатор Сергей Носов также оставил в подписном листе свою роспись.

На данный момент почетный статус «Город трудовой доблести» носят 20 российских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, закладку камня в основание стелы «Город трудовой доблести» планируют произвести 1 мая в Самаре.