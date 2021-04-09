Сува, , 05:20 — REGNUM На Фиджи выявили один импортный случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава островного государства.

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Сообщается, что 56-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией прилетела на Фиджи из Соединенных Штатов. В ходе прохождения обязательного двухнедельного карантина у нее выявили COVID-19. После этого женщину доставили в больницу города Лаутока.

В настоящее время на Фиджи числится два активных случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии на островах выявили 68 носителей коронавируса нового типа. Уже 64 пациента смогли выздороветь, еще двое с болезнью не справились и скончались.