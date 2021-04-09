Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Центры вакцинации населения Centura Health в штатах Колорадо и Северная Каролина приостановили использование препарата Johnson & Johnson после появления побочных эффектов, передает телеканал CBS.

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По его данным, после получения прививки против коронавирусной инфекции 11 пациентов почувствовали тошноту и головокружение в штате Колорадо. Еще несколько человек с подобными симптомами были зафиксированы и в Северной Каролине. В связи с этим медицинские центры решили приостановить применение препарата, чтобы изучить все случаи возникновения побочных эффектов.

Отметим, что вакцина от Johnson & Johnson была сертифицирована в США в экстренном порядке и одобрена к применению в чрезвычайных условиях.