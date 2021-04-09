Глазовский район, , 05:24 — REGNUM В деревне Озегвай Глазовского района Удмуртии при пожаре в частном деревянном доме погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о пожаре в деревне Озегвай поступило в дежурную часть МЧС в 00:50 по местному времени. Прибывшие расчёты полностью ликвидировали возгорание в 04:40.

«К несчастью обнаружены погибшие четыре человека: две женщины и двое мужчин», — сообщил сотрудник пресс-службы ведомства.

В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства пожара. По предварительным данным, в доме не был установлен автономный пожарный извещатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Кожаевка Спасского района Татарии в развалинах сгоревшего дома обнаружили тела двоих престарелых жителей.

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