Владивосток, , 05:11 — REGNUM Во Владивостоке началась обработка от клещей кладбищ и парков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Обработка проводится в два этапа: в апреле и в июле. Также специалисты проведут и дератизационную обработку.

«Общая площадь обрабатываемой территории — более трёх млн кв. метров. Акарицидная и дератизационная обработки будут проводиться в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ, на кладбищах «Лесное», «Морское», «Центральное» и «Аякс», в сквере имени Суханова, парке им. С. Лазо на станции Санаторной, в парках Минного городка и Покровском»,— пояснили в мэрии.

В период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье активизировались клещи — на 1 апреля в больницы обратились уже десять жителей края.