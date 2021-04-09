Вашингтон, , 05:00 — REGNUM «Прагматичным подходом» к России назвал мнение главы Белого дома Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине госсекретарьСША Энтони Блинкен. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post, опубликованном 8 апреля.

Руководителя госдепартамента спросили как Байден позволяет себе скандальные заявления в адрес российского лидера и одновременно говорит о сотрудничестве. Госсекретарь напомнил о подходе «realpolitik».

"Президент очень хорошо понимает две вещи. Ему нужно «заставить Россию отвечать за любые безрассудные или враждебные действия, которые она предпринимает», при этом он открыт для сфер, представляющих общие с РФ интересы», — сказал госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден «дал прямой ответ на прямой вопрос» о Владимире Путине в ходе интервью телеканалу ABC News. Так она ответила на вопрос журналиста о том, не жалеет ли президент США о своих словах. В этот же день Владимир Путин заявил, что он готов к разговору с Джо Байденом в прямом эфире.

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