Тегеран, , 08:02 — REGNUM 8 апреля иранская футбольная федерация заявила, что подала жалобу на Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) за выбор Бахрейна в качестве страны-хозяйки отборочных матчей Чемпионата мира и Кубка Азии АФК. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Федерация футбола Исламской Республики Иран (FFIRI) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в связи с выбором Бахрейна в качестве места проведения отборочных матчей чемпионата мира 2022 года.

В конце марта АФК направила письмо в иранскую федерацию и заявила, что шейх Салман бен Эбрахим Аль Халифа не вмешивался в дела организации, чтобы выбрать свою родину в качестве централизованного места проведения отборочных матчей.

В заявлении, опубликованном федерацией футбола Ирана, сообщается о подаче жалобы в CAS на решение АФК присудить Бахрейну права на проведение матчей.

«Конфедерация выбрала Бахрейн в качестве централизованного места проведения и заявила, что место проведения вообще не может быть изменено. Мы попросили CAS принять этот вопрос во внимание как можно скорее», — говорится в объявлении.