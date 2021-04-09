Тегеран, , 08:10 — REGNUM 8 апреля Иран представил свой первый отечественный вагон метро во время церемонии в столице Тегерана, на которой присутствовал президент страны Хасан Рухани в режиме видеоконференции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В церемонии открытия приняли участие некоторые иранские официальные лица, включая губернатора провинции Тегеран Аноширвана Мохсени Бандпея, при этом первый отечественный вагон метро был торжественно открыт президентом Хасаном Рухани.

Согласно отчету иранских властей, завершение проекта по производству вагонов метро внутри страны заняло 18 месяцев, и за этот период доля иранских компаний в ноу-хау по проектированию и производству вагонов метро выросла с 25−30% до 85%.

Несмотря на то, что иранские эксперты находились под иностранными санкциями, они смогли производить внутри страны ранее импортированное оборудование и товары в попытке нейтрализовать влияние санкций в соответствии с руководящими принципами Лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи.