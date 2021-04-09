Тегеран, , 08:22 — REGNUM В отборочном этапе турецкого международного турнира по стрельбе из лука иранские лучники приняли участие, соревнуясь со своими соперниками и показав высокие результаты. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 апреля.

Как заявил отдел по связям с общественностью Иранской федерации стрельбы из лука, завершился предварительный этап Турецкого международного турнира, в котором принимают участие 108 лучников из 29 стран.

В конце этого этапа в мужской секции иранец Реза Шабани занял 17-е место с 665 очками, окончив игру поражением в матче с представителем Турции. Милад Вазири занял 34-е место с 658 очками, при этом ему предстоит встретиться с лучником из Словении.

Садег Ашрафи финишировал 70-м с 643 очками, он должен встретиться с лучником из Украины. Амин Пир Али также занял 82-е место в отборочном раунде с 629 очками.