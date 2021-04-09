Олёкминск, Якутия, , 05:06 — REGNUM В Олёкминске в Якутии ранним утром 9 апреля загорелся бывший детский центр (дом пионеров), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на МЧС по республике.

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Пожарные прибыли через три минуты после вызова, было установлено, что горел чердак.

«В результате пожара бесхозное строение повреждено по всей площади — 720 кв. метров. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — пояснили спасатели.

В тушении огня было задействовано 16 человек и три единицы техники.

Пострадавших нет. Здание было деревянное.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Чапаево Хангаласского района Якутии вечером 7 апреля на пожаре в жилом 27-квартирном доме погибли четыре человека.