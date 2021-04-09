Москва, , 04:55 — REGNUM Россия сможет избавиться от большинства «коронавирусных» ограничений раньше других стран, написала 9 апреля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своём блоге на сайте «Парламентской газеты».

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«Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время», — написала она.

Матвиенко объяснила свою уверенность тем, что в России созданы условия для проведения вакцинации против COVID-19, которая, в свою очередь, позволит сформировать коллективный иммунитет к инфекции.

«Наша страна уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок. И позиция будет только укрепляться», — отметила она.

Другими факторами, способствующими ускоренному выходу России из режима COVID-ограничений, Матвиенко назвала своевременную и умелую реализацию комплекса санитарно-эпидемиологических мер, слаженную работу органов власти и высокую степень консолидации российского общества.

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