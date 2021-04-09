Тегеран, , 08:27 — REGNUM 8 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его туркменский коллега Рашид Мередов на встрече обсудили последние события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи в столице Туркмении стороны обсудили двустороннее сотрудничество в международных организациях.

Зариф назвал конструктивным текущий уровень отношений двух стран в области политики, экономики и культуры. Министр иностранных дел Ирана также призвал к укреплению сотрудничества в Каспийском море и других районах.

Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве в Организации исламского сотрудничества, дальнейшем сотрудничестве в рамках ОЭС в связи с периодическим председательством Туркмении в этой организации.

Ранее Зариф встретился и провел переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Описывая масштабы отношений между двумя государствами в политической, экономической и культурной областях, глава МИД Ирана подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя соседними странами.