Тегеран, , 08:30 — REGNUM 8 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился и провел переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В Ашхабаде Зариф встретился и провел переговоры с президентом Бердымухамедовым в рамках завершающего этапа своего визита в страны Центральной Азии.

Описывая масштабы отношений между двумя государствами в политической, экономической и культурной областях, глава МИД Ирана подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя соседними странами.

Высоко оценив отношения двух стран в различных сферах, президент Туркмении также подчеркнул решимость своей страны расширять сотрудничество между двумя народами и правительствами.

Зариф, находящийся с визитом в Центральной Азии, провёл различные встречи с высокопоставленными чиновниками из Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Он отметил, что на третьем этапе своего регионального турне по Казахстану у него состоялись содержательные и плодотворные встречи с президентом страны Токаевым и министром иностранных дел Тилеуберди.