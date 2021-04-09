Тегеран, , 08:38 — REGNUM 8 апреля президент Ирана Хасан Рухани призвал к укреплению многосторонности как одного из важнейших внешнеполитических приоритетов Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани выступил с речью на онлайн-конференции Организации экономического сотрудничества стран-участниц Исламской восьмёрки (D-8). Он подчеркнул, что укрепление многосторонности является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов Исламской Республики Иран.

Говоря о вспышке коронавирусной инфекции в мире, он отметил, что пандемия COVID-19 разрушила все соображения, экономические планы развития стран и поставила международное сообщество перед неопределенностью будущих перспектив.

Рухани подчеркнул, что государства-члены D8 также будут стоять перед выбором, заявив, что саммит может поставить всех участников организации на правильный путь.

«С точки зрения конвергенции и делового взаимодействия мы закладываем основы свободной региональной торговли с соседними странами и в ближайшее время создадим вместе с евразийскими странами первую зону свободной торговли», — сообщил он.