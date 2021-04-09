Тегеран, , 08:41 — REGNUM 8 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 185 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 63 884. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учётом 185 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 63 884. «За последние 24 часа было обнаружено около 22 586 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2493 человека были госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари сообщила, что 1 684 570 пациентов из общего числа 2 006 934 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 4221 пациент COVID-19 находится в критическом состоянии и проходит лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что до сих пор в Иране было проведено 13 412 327 обследований на наличие смертельного вируса.