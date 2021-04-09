Тегеран, , 08:49 — REGNUM 8 апреля начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что Тегеран и Душанбе договорились о создании совместного военного оборонительного комитета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом он заявил журналистам по итогам встречи с министром обороны Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо. Бакери отметил, что объединенный комитет обрисует будущее военного оборонного сотрудничества между двумя соседними странами.

По его словам, визит в Тегеран министра обороны Таджикистана заложил основы для расширения военного сотрудничества между двумя странами. Бакери отметил, что сотрудничество между вооруженными силами Ирана и Таджикистана, безусловно, будет способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности.

После встречи с генералом Бакери министр обороны Таджикистана во второй раз за время своего пребывания в Тегеране встретился со своим иранским коллегой. Выступая перед журналистами в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи, министр обороны Ирана заявил о существовании множества оснований для сотрудничества между двумя странами в области безопасности и обороны.