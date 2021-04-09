Тегеран, , 08:55 — REGNUM 8 апреля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна испытывает трудности с покупкой вакцин от COVID-19, при этом у Исламской Республики есть средства на зарубежных счетах, однако иранские активы были заблокированы администрацией США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Рухани сравнил санкции США в отношении Ирана с войной, в которой все химическое, микробиологическое и ядерное оружие используется против мирных целей, включая разрушения как жилых, так и нежилых построек.

«Мы являемся одной из первых стран, разместивших заказ вовремя. Соединенные Штаты заблокировали нас и задержали перевод наших денег на месяц или два. Вот почему наша очередь в комплекс вакцин COVAX немного задержалась», — сказал он.

«Сегодня антииранские СМИ продолжают утверждать, что Иран не смог своевременно доставить вакцину народу, в то время как число стран, которые смогли предоставить приемлемые вакцины, можно пересчитать по пальцам», — отметил Рухани.