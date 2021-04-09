Тегеран, , 09:06 — REGNUM 8 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика и Казахстан разделяют многие цели в области поддержания региональной стабильности и глобального ядерного разоружения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем официальном твиттере министр иностранных дел написал: «Как всегда, наши соседи являются нашим приоритетом».

Зариф, находящийся с визитом в Центральной Азии, провёл различные встречи с высокопоставленными чиновниками из Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Он отметил, что на третьем этапе своего регионального турне по Казахстану у него состоялись содержательные и плодотворные встречи с президентом страны Токаевым и министром иностранных дел Тилеуберди.

Напомним, что 7 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его казахстанский коллега подписали соглашение о сотрудничестве.