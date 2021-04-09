Владивосток, , 05:04 — REGNUM В Приморье обнаружено восемь очагов африканской чумы свиней — шесть из них в дикой природе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Новые очаги заболевания зафиксированы еще в двух муниципалитетах. Так, павший кабан с «африканкой» был обнаружен в районе реки Пушкаревка в Артёме, трёх кабанов отстрелили в ключе Казенный Партизанского района. В охотничьих хозяйствах действует 30-дневный карантин.

Очаги африканской чумы свиней выявлены в дикой природе Михайловского, Хасанского, Партизанского районов, Артемовского городского округа. В Надеждинском районе вирус был обнаружен в одном из хозяйств и у безнадзорных животных.

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 12 очагов, четыре из них были оздоровлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговой сети Кузбасса и Хакасии обнаружили продукцию с геномом опасного вируса.