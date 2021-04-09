Тегеран, , 09:08 — REGNUM Власти Ирака освободили более 40 иранских граждан, содержащихся в тюрьмах страны, заявил заместитель посла Ирана в Багдаде Муса Ализаде Табабаи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 апреля.

Освобождение заключенных последовало за недавним визитом в Багдад главного судьи Ирана Ходжатолеслама Эбрахима Раиси, в ходе которого между двумя сторонами были подписаны некоторые судебные документы.

Ализаде Табабаи сообщил, что освобожденные заключенные сегодня же въедут на иранскую территорию через пограничный терминал Шаламче. Он предупредил иранцев о строгих законах в Ираке, сказав, что некоторые иранцы, посещающие страну, попадают в тюрьму за отсутствие знаний или небрежность иракских правил.

Дипломат сказал, что в Ираке есть тяжелые приговоры даже за наличие таких наркотиков, как кодеиновые анальгетики.

Он, однако, отметил, что число иранских заключенных в Ираке не является значительным по сравнению с большим количеством иранских пассажиров и паломников, которые путешествуют в страну.