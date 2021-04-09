Тегеран, , 08:24 — REGNUM 8 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи встретился и провёл совещание с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене на полях заседания 18-й совместной комиссии по СВПД. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече, прошедшей в дружественной атмосфере, стороны, рассмотрев всесторонние двусторонние связи и подчеркнув необходимость их дальнейшего углубления и расширения, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности текущий статус ядерной сделки.

Арагчи высоко оценил усилия и гостеприимство австрийского правительства, подробно остановившись на позиции Тегерана в отношении ядерной сделки и особенно на необходимости полного прекращения санкций и других шагов, которые администрация США должна сделать до возвращения к СВПД.

Министр иностранных дел Шалленберг также выразил на встрече готовность австрийского правительства предоставить необходимые средства и приложить любые дополнительные усилия по обеспечению соответствующей атмосферы в переговорах по спасению СВПД.

На встрече также присутствовали заместитель министра иностранных дел Австрии и посол Ирана в Вене.